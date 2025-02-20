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Царьград

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Трамп назвал условие начала Третьей мировой войны

Трамп назвал условие начала Третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп считает, что Третья мировая война могла начаться через год, если бы у власти остался Джо Байден.

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