Искусственный интеллект научился предсказывать остановку сердца за две недели

При этом уровень ложных срабатываний составляет всего 0,1%.Американские и французские ученые разработали систему искусственного интеллекта, способную предсказывать внезапную остановку сердца с точностью до 70% за две недели до события.
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