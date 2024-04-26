Основатель и владелец СДЭК определился с покупателем своей доли

Основатель, генеральный директор и мажоритарный владелец логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт готов продать 55,4% в ООО «СДЭК-глобал», пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из франчайзи сети и собеседника, близкого к компании.