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Бортник: «Всё неспроста. Массированная атака на Украину началась после визита директора ЦРУ в Москву»

Бортник: «Всё неспроста. Массированная атака на Украину началась после визита директора ЦРУ в Москву»

Россия показывает, что ей наплевать на угрозы и предупреждения США. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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