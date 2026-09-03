Сила в правде
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Сила в правде

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Весь украинский спецназ сняли с отпуска и бросили к Доброполью: штаб видит прорыв, а не локальный бой

Весь украинский спецназ сняли с отпуска и бросили к Доброполью: штаб видит прорыв, а не локальный бой

Украинский 4-й полк ССО сняли с отдыха и за сутки гонят к Доброполью. Путин заявил об окружении пяти тысяч у водохранилища.

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