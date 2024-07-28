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Все прелести и сложности поездки на машине до черноморского побережья

Все прелести и сложности поездки на машине до черноморского побережья

«Пробки» в нагрузку «Ой, а как вы доехали к нам?» — беззастенчиво воскликнул мой сочинский знакомый, когда я приехал в короткую командировку в столицу зимних Олимпийских игр 2014 года в начале июня и поделился планами на долгий обратный путь.

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