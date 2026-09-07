The Copper Chart Causing Alarm Copper futures in London continue to move higher, once again approaching record highs, as US buyers purchase record volumes from the seaborne market, with imports reaching 200,000 tons in July.
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