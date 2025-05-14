Кольская сверхглубокая скважина: что это за загадочное место?

Кольская сверхглубокая скважина, известная также как СГ-3, является уникальным проектом, осуществленным в Советском Союзе, представляющим собой величественное достижение в области геологических исследований.
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