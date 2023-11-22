Сотрудники Госавтоинспекции и забайкальские школьники флэшмобом призвали пешеходов стать заметнее на дороге

В Забайкалье проходит краевой конкурс «Засветись - стань заметней на дороге!». Сотрудники МО МВД России «Акшинский» и юные инспекторы движения присоединились к ежегодным мероприятиям, проводимым региональными Министерством образования и УГИБДД.
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