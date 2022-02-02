Жертвой пожара в частном доме под Екатеринбургом стал пожилой мужчина

Смертельный пожар произошел в частном жилом доме в поселке Горный Щит. В ходе тушения возгорания огнеборцы обнаружили внутри здания пожилого мужчину без признаков жизни, сообщает источник в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.