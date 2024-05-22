Автопилот Tesla не заметил движущийся поезд и чуть не убил водителя

Tesla Model 3 Крейга Доти после столкновения со столбом / © Artem Russakovskii / Х На кадрах с видеорегистратора электромобиля видно, как Tesla движется в густом тумане приближаясь к железнодорожному переезду.
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