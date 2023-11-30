Артиллерийские расчеты гаубиц «Мста-Б» гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили позиций ВСУ на Запорожском направлении

Артиллерийские расчеты ствольной и реактивной артиллерии российской группировки на Запорожском направлении продолжают ежедневно уничтожать артиллерийские батареи ВСУ, оборонительные сооружения, заглубленные пункты управления и огневые средства украинских националистов.
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