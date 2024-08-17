Corsair массово сокращает штат на фоне падения спроса на комплектующие для ПК К...

Corsair массово сокращает штат на фоне падения спроса на комплектующие для ПККомпания Corsair, известный производитель игровой периферии и комплектующих для ПК, объявила о массовом сокращении штата на фоне снижения выручки и миллионных убытков.
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