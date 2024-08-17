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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Corsair массово сокращает штат на фоне падения спроса на комплектующие для ПК К...

Corsair массово сокращает штат на фоне падения спроса на комплектующие для ПК К...

Corsair массово сокращает штат на фоне падения спроса на комплектующие для ПККомпания Corsair, известный производитель игровой периферии и комплектующих для ПК, объявила о массовом сокращении штата на фоне снижения выручки и миллионных убытков.

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