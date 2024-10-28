Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Трупы привести в Москву и выложить у посольства Канады, пусть сами утилизируют своё дерьмо.Оружие и флаги Ка...
  • Фил
    Подыми свою задницу с дивана и иди помогай.Диванный эксперт херов.Суджа - очередной...
  • Дмитрий Гурин
    И Дикин типо отсидел и вернулся не перестроившись к новым реалиям? Я пахан всего и вся?Бывший нижегородс...

На концертах Галкина* запретили смартфоны: Охрана готова

На концертах Галкина* запретили смартфоны: Охрана готова

Охрана Максима Галкина* готова выводить из зала зрителей со смартфонами – они запрещены.На концертах иноагента Максима Галкина*, бежавшего из России и теперь пытающегося заработать за рубежом, запретили смартфоны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх