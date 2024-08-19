Беларусь заявила, готова ответить на провокации со стороны Украины

Минский режим продолжает демонстрировать свою готовность к конфликту с Украиной. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил, что войска, направленные для усиления охраны границы с Украиной, уже заняли свои позиции.
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