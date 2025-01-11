Пророчество Гафта сбывается как по нотам: Когда мы остановим этот стыд?

Пророчество Валентина Гафта, сделанное почти 15 лет назад, сбывается как по нотам. Антирусский шоубиз продолжает издеваться над нашим народом - когда мы остановим этот стыд? В советскую эпоху наш фольклор пополнился традицией ждать от наступления Нового года коренных изменений к лучшему.
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