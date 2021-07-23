Закон и Порядок

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Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)...

Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)...

.на Украину. Лица украинских и европейских политиков в момент ознакомления с документом. - А нас-то за що/А що, так можно было??!! - раздавалось из Киева всё утро, пока Страсбург хранил загадочное молчание, переваривая посыл России.

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