Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)...

.на Украину. Лица украинских и европейских политиков в момент ознакомления с документом. - А нас-то за що/А що, так можно было??!! - раздавалось из Киева всё утро, пока Страсбург хранил загадочное молчание, переваривая посыл России.
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