На Украине вышел указ о переименовании улиц в Горняке, а город к этому времени уже освободила армия России Указ подоспел вовремя.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Украине вышел указ о переименовании улиц в Горняке, а город к этому времени уже освободила армия России Указ подоспел вовремя.
Свежие комментарии