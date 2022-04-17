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«Без комментариев». Джордан Пул не стал отвечать на вопрос о стартовой пятерке

«Без комментариев». Джордан Пул не стал отвечать на вопрос о стартовой пятерке

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул после победы над «Денвером» (123:107, 1-0) предпочел не отвечать на вопрос репортера о стартовой пятерке.

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