Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за слова о допинге Валиевой

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе потребовала извинений от своей коллеги Татьяны Тарасовой за обвинения в причастности к допинговому делу Камилы Валиевой.
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