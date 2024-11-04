Будет вкусно
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Будет вкусно

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Так макароны мало кто готовит, а зря

Так макароны мало кто готовит, а зря

Никогда бы не подумала, что привычные нам макароны можно приготовить настолько вкусно! Такое блюдо можно даже подать на праздничный стол.

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лебедева
Нет, не месиво. Так макароны готовят в Средней Азии, довольно-таки вкусно получается.
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21 час.
Наталья Персидская
Гости успеют уйти, пока это готовится😀 А может в этом и есть основной замысел🤔
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21 час.
владимир коверко
это простейший способ сделать так что бы больше гости не приходили
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2 час.

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