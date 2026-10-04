The last will of Anatoly Kashpirovsky became known

Anatoly Kashpirovsky died at the age of 87 as a result of progressive oncology. RIA Novosti journalists were able to talk with his nephew Yuri Mamaev, who told about the last will of the deceased.
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