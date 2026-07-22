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Аргументы и Факты

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Иммунолог Чернышова объяснила, когда кондиционер может быть опасен

Иммунолог Чернышова объяснила, когда кондиционер может быть опасен

Кондиционер сам по себе не вызывает болезнь, но при неправильной эксплуатации и редкой очистке может стать фактором риска для здоровья, рассказала в эфире «Царьграда» аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова.

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