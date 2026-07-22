Иммунолог Чернышова объяснила, когда кондиционер может быть опасен

Кондиционер сам по себе не вызывает болезнь, но при неправильной эксплуатации и редкой очистке может стать фактором риска для здоровья, рассказала в эфире «Царьграда» аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии