Лось ночью 29 августа выбежал на проезжую часть Мурманского шоссе. Водитель кабриолета «Порше» не успел затормозить.
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Лось ночью 29 августа выбежал на проезжую часть Мурманского шоссе. Водитель кабриолета «Порше» не успел затормозить.