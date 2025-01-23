SmartThings от Samsung представит функции искусственного интеллекта, которые упростят вашу повседневную жизнь

В среду компания Samsung представила, как SmartThings, ее платформа для «умного дома», будет внедрять функции искусственного интеллекта, которые позволят пользователям упростить свою повседневную жизнь с помощью технологии зондирования окружающей среды и генеративного ИИ.
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