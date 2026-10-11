REUTERS/Jouni Porsanger Жалоба главы евродипломатии Каи Каллас на соглашение президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вызвана банальной завистью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВСУ расстреляли т...
- ВСУ расстреляли т...
- Путин попросил эм...
ВО ГЛАВЕ ХАМСКОЙ ДИПЛОМАТИИ ЕВРОСОЮЗА СТОИТ ХАМКА КАЛЛАС