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Жалобу Каллас на сделку США и России объяснили завистью

Жалобу Каллас на сделку США и России объяснили завистью

REUTERS/Jouni Porsanger Жалоба главы евродипломатии Каи Каллас на соглашение президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вызвана банальной завистью.

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