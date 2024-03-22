Танцующий дом в Праге: «Cумасшедший» проект, увековечивший память великих танцоров

Каждому, кто окажется в Праге, непременно стоит увидеть это экстравагантное здание. Оно невероятно странное, фантастическое и эпатажное для местной архитектуры, но жители чешской столицы гордятся им не меньше, чем Собором святого Вита или Карловым мостом, который, кстати, расположен минутах в 15 ходьбы.