В Бердске планируется введение туристического налога с 2025 года

В Бердске, Новосибирской области, власти планируют ввести туристический налог с 1 января 2025 года. Это решение обусловлено значительным увеличением туристического потока: в 2023 году город посетило более 600 тысяч туристов.
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