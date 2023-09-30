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Таким необычным образом можно собрать настольный ПК с поддержкой PCIe 5.0. Представлена системная плата Minisforum BD770i с APU Ryzen 7 7745HX

Компания Minisforum теперь занимается не только мини-ПК. Новый продукт производителя под названием BD770i представляет собой системную плату, которая позволяет собрать настольный ПК на мобильном процессоре.

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