Правительство России утвердило список приложений для предустановки в 2027 году

В список добавили голосовой помощник Алиса AIПравительство России утвердило перечень программ, которые должны будут предустанавливаться на смартфоны, планшеты, компьютеры и другие устройства, продаваемые в стране с 1 января 2027 года, о чем пишет Коммерсантъ.