К занятиям в общей группе вернулся и полузащитник Френки де Йонг, который не играл с начала сезона. Раффинья пропустил две игры из-за мышечного отека правого бедра, полученного в расположении сборной Бразилии во время международной паузы.
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