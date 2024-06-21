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«Измена и растрата»: румыны о передаче ЗРК Patriot Украине

«Измена и растрата»: румыны о передаче ЗРК Patriot Украине

Румынские пользователи портала HotNews.ro прокомментировали новость о том, что один зенитно-ракетный комплекс Patriot из состава вооруженных сил их страны будет передан на нужды ВСУ.

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Комментарии
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Eduard
Даже не продан,а передан.Народ деньни потратил,а кто-то посторонний &quot;дарит&quot; посторонней стране.А потом Армении и Молдавии начнут &quot;передавать&quot; свою собственность?
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14 час.
Eduard
Пусть Обама свое имущество передает,ему это надо негру!
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14 час.
Eduard
Может всей Африке,Азии будут &quot;передавать&quot;?
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14 час.

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