Румынские пользователи портала HotNews.ro прокомментировали новость о том, что один зенитно-ракетный комплекс Patriot из состава вооруженных сил их страны будет передан на нужды ВСУ.
«Измена и растрата»: румыны о передаче ЗРК Patriot Украине
Комментарии
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Eduard
Даже не продан,а передан.Народ деньни потратил,а кто-то посторонний "дарит" посторонней стране.А потом Армении и Молдавии начнут "передавать" свою собственность?
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14 час.
Eduard
Пусть Обама свое имущество передает,ему это надо негру!
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14 час.
Eduard
Может всей Африке,Азии будут "передавать"?
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14 час.
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