Магнитная буря 6 января: к чему готовиться метеозависимым людям в неблагоприятные дни parser_user Постоянно наступающие магнитные бури оказывают воздействие на Землю, вызывая различные проблемы со здоровьем у миллионов людей.
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