Intel случайно раскрыла, что готовит ИИ-ускоритель Jaguar Shores вслед за Falcon Shores Intel ...

Intel случайно раскрыла, что готовит ИИ-ускоритель Jaguar Shores вслед за Falcon ShoresIntel сообщила о новом ИИ-ускорителе Jaguar Shores, готовящемся в качестве преемника Falcon Shores, упомянув его в презентации во время технического семинара на конференции SC2024.