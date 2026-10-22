В суд обратились около 20 активистов, интересы которых представляет юрист. Ответчиком по делу выступает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, к процессу также привлекли собственника здания — компанию «Парк Победы», пишет издание «Новосибирские новости».
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