В суд обратились около 20 активистов, интересы которых представляет юрист. Ответчиком по делу выступает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, к процессу также привлекли собственника здания — компанию «Парк Победы», пишет издание «Новосибирские новости».