В Кремле заявили, что Россия сохраняет диалог и с Израилем, и с Палестиной

Важно сохранять сбалансированный подход для участия в процессе урегулирования, сказал Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о палестино-израильском конфликте, заявил, что Россия должна сохранять равную дистанцию.
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