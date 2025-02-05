Якуб Меньшик: «Бублик сказал, что раньше только Рублев бил так сильно с задней линии, а теперь – все молодые игроки»

Чех выиграл у него в первом круге в Роттердаме – 6:4, 6:4. – Кажется, Бублик у сетки слегка улыбнулся – что он тебе сказал? – Да, он сказал, что раньше только [Андрей] Рублев бил так сильно с задней линии, а теперь так делают все молодые игроки, это стало нормой.