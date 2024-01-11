Появилось видео задержания замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту

По данным следствия, Антон Шеломенцев через посредника получил 2 млн рублей от перевозчика Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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