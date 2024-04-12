Поправки приняты: в России появится новый штраф за коммуналку

Россиян будут штрафовать за самовольное пользование коммуникациями, сообщает PRIMPRESS. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения.
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