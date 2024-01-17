В РФ создали 12-кубитный процессор на сверхпроводниках

Ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) начали испытывать первый в России 12-кубитный квантовый процессор на основе сверхпроводников (материалов, проводящих электрический ток без сопротивления и потерь электроэнергии).
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