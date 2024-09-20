«Ленинградская пышка» стала официальным брендом

Она производится в Петербурге с 1958 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала географическое указание (ГУ) «Ленинградские пышки», ставшее первым ГУ в Петербурге.
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