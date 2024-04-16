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Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил восемь метров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил восемь метров

РИА Новости/Евгений Кузьмин Уровень воды в реке Тобол в черте города Курган к 00:00 17 апреля (22:00 мск 16 апреля) достиг отметки 804 сантиметра, свидетельствуют данные интерактивной карты "Паводок", созданной властями региона.

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