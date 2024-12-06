Трамп назначил критика Украины Сакса "царем" ИИ и криптовалют в Белом доме

Избранный президент США Дональд Трамп назначил экономиста и бывшего операционного директора PayPal, известного критикой Украины, Дэвида Сакса "царем Белого дома" по вопросам криптовалюты и искусственного интеллекта.
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