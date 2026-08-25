В ВШЭ придумали турниры для рекомендательных алгоритмов

Рекомендательные системы решают, какие товары, фильмы, песни или публикации показать пользователю. Для этого они анализируют его действия и пытаются предсказать, что может заинтересовать его в дальнейшем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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