Минниханов обсудил промышленную безопасность с главой Ростехнадзора

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Ростехнадзора в рамках Казанского нефтегазового форума поблагодарил службу за системный подход к обеспечению промышленной безопасности и конструктивное взаимодействие.
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