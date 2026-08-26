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Татар-информ

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Минниханов обсудил промышленную безопасность с главой Ростехнадзора

Минниханов обсудил промышленную безопасность с главой Ростехнадзора

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Ростехнадзора в рамках Казанского нефтегазового форума поблагодарил службу за системный подход к обеспечению промышленной безопасности и конструктивное взаимодействие.

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