А когда Минтранс наведёт наконец-то порядок на дорогах? Или ЦОД можно месяцами отмашки выдумывать. Работающие камеры - это золотая жила для бюджета края.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
А когда Минтранс наведёт наконец-то порядок на дорогах? Или ЦОД можно месяцами отмашки выдумывать. Работающие камеры - это золотая жила для бюджета края.