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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент «Барсы» Юсте о словах гендиректора «Атлетико»: «Они пересекают красную линию, его взгляды меня возмущают. Мы уважаем наших соперников»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте ответил на высказывание генерального директора «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля относительно ситуации с  Хулианом Альваресом .

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