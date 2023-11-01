РИА «Новости»: против редактора SOTA Анны Лойко возбудили уголовное дело

Редактора интернет-издания SOTA Анну Лойко обвинили в оправдании терроризма. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за вышедшей несколько лет назад статьи о членах группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, сообщил источник РИА «Новости».
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