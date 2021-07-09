Рассуждаю: сколько в России «лишних ртов»

Медвежий уголПолитикаРассуждаю: сколько в России «лишних ртов» АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Знаете, когда Владимирвладимирч рассказывает, как в России все хорошо, я ему очень даже верю.Вернуться к статье12017НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТБТамрико БЕЛОУСОВАТочнее, уйма социальных иждивенцев и моральных паразитов!? Где были умники критики при развале в стране до Путина??? Бросать камни в спину - удел подлецов и социальных халявщиков блага!? Молния разряжает свой заряд на самой высоко выступающей точке над поверхностью....Рожденный СССРПутин прийдёт, порядок наведёт?!? Страну подняли с колен те, кто не ушёл в челноки (читаем -барыги) и беспробудный запой в 90-е. Те, кто продолжали трудится за гроши на разваливающихся предприятиях, в полях, в больницах, в школах, на транспорте... А Путин пришел к власти, когда нефть была 100 баксов за баррель. Спаситель? Ха-ляв-щик. Ещё и обокрал нас, и обкрадёт не раз. Пигмей с амбициями Титана, а не спаситель России. Россию всегда спасал лишь её народ!!!АлексейПутин пришел к власти 31.12.99, нефть в 1999-2000 была 20-34 бакса и только летом 2008 поднялась до 100, а уже к зиме из-за мирового финансового кризиса обвалилась до 33.... брехло ты совкодрочерское...Константин ЗаболотныйКак говорила ещё моя бабушка про таких,как вы:"Нет ума-считай калека..."Агрофена ИвановаРЕСПЕКТ!!!!Агрофена ИвановаРЕСПЕКТ!!!!!ТБТамрико БЕЛОУСОВАВерно, благодаря народному стержню поддержки, помощи, благоразумных и честных обывателей Путин вершил дела благие ради Отечества и народа РОССИИ!? Ваше агрессивное, оскорбительно грубое отношение к Путину ничем не оправдываются, но подчеркивают Ваше невежество и дурное воспитаниеТБТамрико БЕЛОУСОВАМудрый правитель всегда вершит благие дела ради ОТЕЧЕСТВА и народа, опираясь на доверие, помощь народа, честных помощников из правительства!? Ничем не обосновано ваше агрессивное, грубое оскорбление чести, совести ПУТИНА!? Это подчеркивает ваше невежество социальное, обиду на кого -то, невоспитанность??? Сажей можно испачкать любого....Константин ЗаболотныйСпасибо за минусы,русофобы!!!Сколько-же ещё либеральной мрази засерает интернет!!!саша дмитренкорожденный в совке-мусор!Александр ШевелевВы считаете "благим делом" унижение рабочего человека в нашей Державе, который никоим образом не защищен от произвола работодателя и превратился в его раба? Или может быть "благим делом" Вы называете увеличение возраста выхода на пенсию, прежде, чем сократить число чиновников, расплодившихся на просторах России в невероятных количествах, ввести жесточайший контроль за вывозом из страны капиталов и зарплатами в конвертах, введя повышенные налоги и уменьшив их на те средства, которые будут вкладываться непосредственно в российскую промышленность, в создание новых рабочих мест, в автоматизацию и роботизацию производственных процессов, что даст рост производительности труда достаточный для сохранения возраста выхода на пенсию. Ну и постоянно заниматься медициной, которая даст увеличение средней продолжительности жизни россиян, а не её "оптимизацией", преподнося это как великое достижение нашего "раба на галерах". Ваши мозги загажены соловьиным помётом и отказываются думать рационально без этого бесконечного ура-патриотизма, даже не желая дать оценку работе Путина и Ко, а не просто дружно повторяя осанны в его честь, произнесенные царедворцами, находящимися у кормушки.ТБТамрико БЕЛОУСОВАПочему все проблемы взваливают на плечи Путину??? Почему "рабы на галереях" сами не борются за свои права, а живут по принципу - "барин" обязан решить наши проблемы??? Сейчас время самим решать проблемы с работодателями!? Под лежачий камень вода не течет!?Александр ШевелевВам бы ознакомиться сначала с вопросом взаимоотношения между трудом и капиталом в той же Германии, где любое предприятие с численностью рабочих более 5 (пяти!!!) человек обязано иметь представителя профсоюзов, которые, кстати говоря, существуют на средства бюджета ФРГ. Почитайте о реформах Рузвельта и какое место он отводил роли профсоюзов в деле выхода из Великой Депрессии и сокращению напряженности в стране (а США тогда находились на грани революции) принятием закона "О защите прав профсоюзов и рабочих". Но эти люди в этих странах думают о балансе между капиталом и трудом, у нас же как раз "гребец на галере" думает о защите капитала ОТ труда, подписав законы, которыми рабочие лишены возможности отстаивать свои права путем проведения забастовок, стачек и даже единичные пикеты вызывают сразу же пристальное внимание "держиморд" из полиции и созданной для этого Росгвардии. А потом поспрашивайте людей, которые выступили инициаторами создания профсоюзов на своих предприятиях и были вышвырнуты хозяином за ворота в течении ближайшей недели с "белым билетом" и без возможности найти работу в этом городе. И если Путин не имеет даже понятия о роли профсоюзов в стабильной обстановке в стране и о том, что самая большая опасность находится в расслоении общества, в растущей пропасти между трудом и капиталом, то грош ему цена в базарный день, как и Вам.ТБТамрико БЕЛОУСОВАВаше обвинение " гребца на галере" грубое оскорбление ПУТИНА!? ОТСТАИВАТЬ свои права можно всем коллективом рабочих, дружно требуя от работодателей создание профсоюза!?ТБТамрико БЕЛОУСОВАПочему рабочие спрятались за спину инициаторов и не поддержали. Не защитили их от произвола работодателей??? Пропасть растёт не между трудом и капиталом, а честью и совестью людей!? Вы самонадеянный " умник" и бесценный русофоб???Агрофена ИвановаРеспект!Александр ТурчинДа хотелось бы спросить у неуважаемого гаранта те вопросы которые его нукеры при прямой линии отфильтровали как неудобные ну например почему после указания гаранта о заморозки цен на сахар он подрос до цены в 74 рубля?До каких пор будут подниматься цены на автомобильное топлив?До тех пор пока автомобилисты не смогут заправляться,а народ покупать продукты?Хотелось бы услышат вразумительный ответ, а не блеянье как всегда с наглой усмешкой!А когда неуважеемый премьер будет не только щёки надувать но и работать со своим неуважаемым кабинетом?Или вся надежда на 19 сентября и опять можно народ дальше дурить???ИПИван ПетровО сахаре. Полстраны перешли на ЗОЖ и сахар не едят Вопрос: кто вовсю гонит самогон и повышает спрос выше прежнего, Путин ? 😉Агрофена ИвановаХОТЬ БЫ МАШИНЫ РАЗА В ТРИ ЕЩЁ ПОДОРОЖАЛИ- ГЛЯДИШЬ В ТУАЛЕТЫ ПЕРЕСТАЛИ Б ЕЗДИТЬ НА МАШИНАХ))))))саша дмитренкогони самогон из свеклы!))))))))Константин ЗаболотныйВы,милейший явно не знакомы с "Капиталом " Маркса.Иначе не стали бы задавать откровенно дурацкие вопросы об объективных законах действующих вне нашего сознания и понимания в различных экономических фармациях.Не Путин объявил страну капталистической,это было сделано до него товарищами из КПСС сдавшими социализм и принявшими активнейшее участие в его раздербаниванни и замене на капиталистическую систему хозяйствования,при которой единственное мерило личного успеха "ПРИБЫЛЬ" и не важно каким методом капиталист её получает. Для особо непонятливых-привожу Марксовскую оценку устремлений капитала,которую, пока, ни в одной стане мира изменить не удалось :Александр ШевелевВот те на! Изменили на капитализм и Путин, являясь приверженцем социалистического развития государства, просто подчинился этому, обливаясь слезами от невозможности что-то поменять в государственном строе. Вы хоть поняли, какую чушь написали, пытаясь обелить своего идола? Или может быть не Путин служил этому самому капиталу при работе в Мэрии Питера? Не он ли работал 4 года в Администрации Ельцина, а затем и будучи вторым лицом в государстве? Или может быть он выводил на площади Питера людей с протестами против установления в стране капиталистических отношений, при которых часть граждан становится просто рабами без голоса и защиты со стороны государства? И что, тот факт, что капиталист пойдет на преступление ради прибыли даем ему право совершать это самое преступление? Вы хотя бы помимо собственных "изысков" почитали о построении отношений между трудом и капиталом в той же Германии, в которой при численности рабочих 5 и более человек на предприятии должен быть представитель профсоюза, которые являются государственными и существуют за счет бюджета страны. Попробуйте создать профсоюз в России и Вы в течении недели будете выброшены за ворота предприятия с "белым" билетом в зубах и с невозможностью получить рабочее место в этом городе. Ознакомьтесь с реформами Рузвельта и его законом "О защите прав профсоюзов и рабочих" и попробуйте найти хоть что-то похожее на это в России, в которой все права принадлежат лишь "денежным мешкам", которых и прикрывает власть своим родительским крылом.АлексейГовноблогерская срань, спонсируемая Хохляндией.Сергей ЛюбимовОднозначноVladislav SinevТот кто написал эту хрень, похоже далёк от реальности в России, да стоимость труда занижена, однако страна развивается и сытых ртов в ней всё больше.михаил дувановполный хохотач от таких как тыАгрофена ИвановаУ МУЖИКОВ ВООБЩЕ ПУЗА СТАЛИ ИЗ ПОРТОК ВЫВАЛИВАТЬСЯ -ДАЖЕ В 40 ЛЕТ)))) ОТ ГОЛОДАсаша дмитренкоблюю от таких как ты,ублюдокАлександр ШевелевТо есть заниженная оценка труда российского рабочего вполне обоснована и он по этому поводу должен радоваться и петь хвалебные оды нашему всему?Natalia NikonorovaЭто ж надо столько глупостей написать в этой статейке. А то что Страна с 35 места переместилась на 5-6 за 20 лет. Это ерунда, конечно, по вашему мнению, это само произошло? После страшных 90-х, когда все разрушили, уничтожили "младо реформаторы", поставили народ на грани уничтожения. Просто в голове не укладывается, как Россия выжила. И это все заслуга Путина.Алексей Сафронов!!!!!!!VVsevolodСовершенно верно!Андрей ПавловТак младореформаторы никуда не делись, по-прежнему наверху. Ну разве что кроме Гайдара, не к ночи буде помянут, и Улюкаева.михаил дувановда ты что?Агрофена ИвановаРЕСПЕКТ!!!!Александр ШевелевНе внесете ли ясность, в какой сфере Россия поднялась с 35-го на 6-е место?АЛЕКС БАМЕсли в России на 40% сократить число чиновников - никто даже этого не заметит. Только лучше всё будет работать.Александр АлександрИди, поработай чиновником годок другой, но не высшего звена, а самым что ни на есть простым, и расскажи потом о необходимости сокращения. Рассказывает он тут. Каждый должен на своем месте просто качественно исполнять свои обязанности и работу, а не сваливать на кого-то при любом поводе.АЛЕКС БАМЧиновники работают ты считаешь??? Громадные зарплаты и ничего не производят! Балду гоняют целыми днями. И чай с кофием.МГМалик ГумеровВ голове у сегодняшнего чиновника = что кресло это его кормушка , бюджет - это его карманные деньги , абсолютная безответственность за сферу деятельности.... . Поэтому чиновничьи кресла ПОКУПАЮТСЯ ! И туда идут не служить стране или народу (упаси боже в их понятиях !) - а их же выражением = РУБИТЬ БАБЛА ! ------------ Любой , попавший в СИСТЕМУ , начинает играть по его правилам ! Если не начинает - его выживают , вплоть до подставления и тюрьмы ! ... (Путин своим представителем ЮФО поставил начальника цеха Уралвагонзавода . Бедняжке год не дали проработать , подставили ... ! Как он смел , не своего круга , .... и т.д..). Санировать необходимо все общество от паразитов всех рангов , увы , пока нет готовых кадров. И лечить нужно все общество = все общество больное .... !!! Каждый сам готов стать таким же чиновником ДЕГЕНЕРАТОМ и паразитировать , была бы возможность ! ??? -------------------------------------------------- Критерий работы чиновника = это улучшение жизни людей в возглавляемой им сфере ! Токарь получает зарплату за выточенную деталь ! А управленец чиновник за создание благоприятных условий жизни людей , ее качества !!! Какой чиновник за 30 лет принес благо людям - в селе , районе , городе , области , ..... министерстве , и т.д.. ? Таких можно посчитать по пальцам одной руки ! Пока хозяин= народ не способен управлять своими слугами=чиновниками , чиновники будут только : 1. Паразитирующей прослойкой общества ! 2. Исполнять роль опекунов недееспособного населения !Александр АлександрГромадные заплаты? Ну-ну. Телевизор меньше смотреть нужно.АЛЕКС БАМЕщё раз повторяю: на 40% сократи Государственную Думу - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Так во всех чиновничьих структурах. На государственных заводах на одного рабочего 7 семь человек обслуживающего персонала! Просто Вы не сталкивались с этой проблемой. Количество чиновников уже сокращают но медленно - как бы чего не вышло. В США число чиновников НА ПОРЯДОК меньше. И ничего живут как-тоАЛЕКС БАМЕщё раз повторяю: на 40% сократи Государственную Думу - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Так во всех чиновничьих структурах. На государственных заводах на одного рабочего 7 семь человек обслуживающего персонала! Просто Вы не сталкивались с этой проблемой. Количество чиновников уже сокращают но медленно - как бы чего не вышло. В США число чиновников НА ПОРЯДОК меньше. И ничего живут как-томихаил дувановвидать из чинушей или прихлебатель. пашете так что пар из жопы Вас же насильно туда загоняют работать на ..благо..Агрофена ИвановаПРАВИЛЬНО!Катерина"Ещё раз повторяю: на 40% сократи Государственную Думу - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ."-------------------------------------------------------------------- Так и есть... Мало того, если думу на профессиональной основе совсем убрать, то тоже ничего не изменится. В Союзе, бывало, приедут передовые колхозники и работяги раз в пять лет на съезд... Москву посмотрят, речи послушают, дружно проголосуют ЗА... и домой... к станкам и комбайнам. Толку от них мало, но и затрат минимум. Сегодняшние депутаты стоят дорого, но пользы столько же.Александр АлександрЕщё одна обижена проявилась. Ну поддержите комментатора, давайте уволим всех чиновников и что? Сами будете заниматься их работой, в которой ни толики не смыслите. А может давайте всех сантехников или строителей к примеру уберем с идеей самим их трубы прокладывать или дома строить? Долго протянете? Живёте в шорах своих предупреждений! Чиновники - воры, полицейские - воры, врачи - безрукие убийцы, учителя - хапуги? Очнитесь, кто ж тогда всей их работой занимается. Сидите только в инете да комментарии строчите диванные эксперты. В каждой профессии, у каждой деятельности свои тонкости и трудности. Надеюсь Вы профи в своём деле, вот и занимайтесь им плодотворно и качественно. Чего лезь туда, где ни грамма ее смыслите. И Ваши высказывания о том, что никто насильно не загоняет работать, самое распространенное гадское выражение руководителей большинством организаций, нагло не желающих соблюдать трудовой кодекс, видящих в сотрудниках только инструмент для достижения своих целей любой ценой и не желающих создавать достойные условия труда. Спасибо либерастам, создавшим такие условия работы. И да, я не чиновник, но уже больше 8-ми лет бок о бок работаю с ними, и не нужно мне рассказывать про бешенные зарплаты.саша дмитренкоэт где громадные зарплаты??? ты дебилоид!!!саша дмитренкоублюдок завис на эхе москвы))саша дмитренкозато изменится к лучшему,сократив тебя и вашх хохло ублюдковсаша дмитренкоговорящая фамилия,,предки-из бандитов!Константин ЗаболотныйКак же вы цепляетесь за хлебные места,от которых вас даже трактором не оттянешь.Я вспоминаю,как в городе создавался вторичный эшелон для кормления бездельников.Были созданы при округах дополнительные "субокруга" для которых и офисы быстро нашлись,должности,финансы и первоочередное жильё для сотрудников,транспорт( за счёт бюджета опять же).Так что не нужно Ля-ЛЯ-ФА....Александр ШевелевСобирались три раза в год для принятия законов, проекты которых ранее были им разосланы для обсуждения со своими избирателями непосредственно на месте. И не следует быть столь чванливой, отказывая простым рабочим и крестьянам, в Вашем представлении беспробудно тупым, в их знании жизни, проблем непосредственно на местах и в желании служить тем самым людям, которые их избирали и которых они видят каждый день, в отличии от нынешних депутатов ГД. Снобизм еще никого не красил, не красит он и Вас.Александр ШевелевВряд ли Вы будете отрицать, что среди нынешних крупных чиновников единицы прошли все ступени карьерного роста в своей отрасли, как это было заведено в СССР. Так Министром Сельского хозяйства становится кастелянша областной больницы Скрынник, ныне это бывший банкир и чадо друга Путина Патрышева, который вряд ли отличит корову от быка, а гречиху от льна. И Вы думаете, что вот такие "вундеркинды", упавшие в руководящие кресла без малейшего представления о работе подведомственных предприятий, поднимают Россию на недосягаемую для других стран высоту и что они своими "выдающимися знаниями" вполне заслуживают те деньги, которые не стесняются получать? Непорожний, Министр Энергетики СССР, прошел весь путь от рабочего на ТЭЦ до Министра, создав затем самую эффективную энергетическую систему мира ЕЭС, даже не предполагал, что продавец цветов Чубайс развалит её до основания. А ведь эффективность системы была подтверждена всеми энергетическими компаниями мира, но этого оказалось недостаточно, чтобы чекист и бывший зав. гарнизонным клубом, руководствуясь ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ, не подписал указ о прекращении существования Единой Энергетической Системы России. Он его ПОДПИСАЛ. Это можно сравнить с преступлением и не иначе. Так нужны ли такие чиновники в управлении государством?саша дмитренкоа как же комми-пидерам не мешало править страной,имея только тюремные институты)))?КатеринаЯ ПРАВДУ говорю, как её видела... А Вы... неужели... до сих пор в ОБЛАКАХ витаете?Александр ШевелевА что Вы видели, позвольте спросить? Раз в 5 лет приезд депутатов? А как так случилось, что их приезд трижды в год Вы "не заметили"? Или Вы встречали исключительно ограниченных работяг (как Вы пишите) и колхозников, которые в Вашем представлении вообще ничего не смыслят в жизни в отличии от подобных Вам высоколобых "катерин"? Я за свои годы работал в разных качествах, включая и рабочие места. Видел людей среди них, которым мог бы позавидовать в понимании ситуации решения проблем и зав. гарнизонным клубом, который как раз нигде не работал и понятия не имеет о существующих в производстве проблемах и о трудовых отношениях внутри коллектива. Ну а тот снобизм, который Вы проявили, говоря о людях, плоды труда которых Вы потребляете и подчас с большим аппетитом, я органически не терплю.Александр АлександрВ очередной раз убеждаюсь, что с желанием поскорее высказать свою и только свою точку зрения резко притупляется внимательность. Вы комментарий мой читали вообще? Внимательно? А если нет - напомню, что речь шла не о чиновниках высшего звена, о котором Вы тут расписали поэму, хотя уверен с доказательствами их вины у Вас туговато. Речь шла о простых чиновниках: советниках, консультантах, которых под одну гребенку причесывают к казнокрадам и мздоимцам. И раз считаете, что не нужны такие чиновники в управлении государством - милости просим на госслужбу: поработаете, расширите свой кругозор, раз мой не понравился, и может начнете видеть картину в целом, а не отдельными её частями.Александр АлександрХлебные места? Ну ну...Александр ШевелевМожет быть Вы возьметесь утверждать, что менее всего (а не более) казнокрадство и коррупция распространены среди чиновников? Теперь вот все те же чиновники в лице депутатов ГД, приняли закон о так называемой необходимой взятке (!!!), вызвав вздох облегчения у многих своих "соратников". Или может быть это рабочие и крестьяне дают наказ своим депутатам не ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН о борьбе с коррупцией? Или приговоры с условными сроками за многомиллионные хищения выносят водители автобусов и дворники, а не судьи, являющиеся чиновниками, да к тому же назначаемые САМИМ Президентом страны? Совершенно не считаю ВСЕХ чиновников коррупционерами, но то, что это основной слой коррупционеров в нашем обществе, уверен на 100%. Особенно когда мэр нашего города говорит представителям финской фирмы, желающим открыть свое производство здесь, что если у него будут 49% акций этого предприятия, то у них не будет проблем. Или когда мне в коридоре Правительства Ленобласти такой вот чиновник в ответ на предложение нашей фирмы заняться изготовление пеллет и принять участие в модернизации котельных поселков и малых городов сказал, ничуть не таясь, что он поддержит нас и даст своё заключение, но..... если мы будем перечислять 2% от объема на указанный им счет. Ему не важно, что многие котельные развалены, люди мерзнут, испытывают трудности, болеют, ему важны эти самые злосчастные 2%. Вы предлагаете мне любить подобных людей и целовать их взасос в порыве благодарности?Александр ШевелевК ранее написанному: Вы предлагаете мне любить подобных людей и целовать их взасос в порыве благодарности? Кстати говоря, это не верхние эшелоны чиновничества, как и те таможенники, которые предлагали мне вернуть 460 тыс. рублей НДС при условии выдачи им его половины. Естественный отказ и все-таки возврат всей указанной суммы в кассу фирмы. И подобных примеров масса.Александр АлександрТяжело наверное так жить. Какие-то таможенники повели себя по-скотски - ненавижу всех таможенников. Нахамила продавщица - ненавижу всех продавщиц. Учитель в школе двойку поставил - ненавижу всех учителей. И т.д. Занавес...ТатьянаСтатейка написана ЛИБЕРАСТОМ. Подобные негодяи сидят на американских деньгах и гадят, нужно же отрабатывать 30 серебреников.Александр АлександрПолностью согласен. Таким только чемодан, вокзал и валить в цивилизованные государства, которые ушли вперед. И попробовать вместе с ними уйти подальше от нас. Без них как-нибудь разберемся. Достали!!!Сергей ФедотовА вот эти вот милые рожи на чьих деньгах сидят и что отрабатывают?Алексей Сафронов...самым настоящим подлецом и продажной тварью!Агрофена ИвановаАБСОЛЮТ!!!Александр ШевелевТо есть Вы считаете, что в России нет объектов и явлений, которые можно было бы критиковать за неэффективность, за казнокрадство, за откаты, за пренебрежение интересами рабочих и если все-таки кто-то позволяет сказать хоть слово критики, то это непременно предатель, либераст, враг страны, обливающий её грязью и вообще место ему вне России и нечего ему тут делать. Описанных мной явлений в России не существует благодаря неусыпному вниманию Путина, а посему пусть все "вражины" катятся куда угодно и не мешают нам творить чудо на этой земле. Хотя сам "светоч" неоднократно говорил о необходимости и о пользе критики в стране, но только говорил.... Из сказанного Вами складывается такое впечатление о Вашем мировоззрении относительно видящих несколько иначе проблемы страны людей.Алексей СафроновСудить, на сколько сегодня "лишних ртов" в России, из статьи этой стать трудно, но то что её писака именно из них, можно сказать уверенно! За всем этим его словоблудием, можно уверенно видеть особую породу лодырей и иждивентов, которые обладают от природы единственным даром - зависть. Они не только "лишние рты", от того что несут всякую хрень в сторону ДОСТОЙНЕЙШЕГО руководителя нашего Государства, но ГЛАВНОЕ - эти иждивенты хотят ничуть не хуже чем те, кто своим умом и руками добился благополучия.Олег Красноусови сколько тебе платят гнида?ИПИван ПетровДа не из России говновброс )))саша дмитренконаследники вонючих комми пидоров))))МГМалик ГумеровОвечки недовольны пастухом ? ... Ну придет другой пастух ... - уведет на Марс , на богатые угодья ? Все пастушьи угодья распределены и ограждены , ... где паслись недовольные овечки - там и придется пастись ! ... Угодья - что у них отобрали в 90-е , никто овечкам не вернет ! Чтобы зариться на что то ... , необходимо для начала стать дееспособными ...!!!Петр ШипиловПодонки взяли власть России и осенью вновь хотят остаться. Неужели наш народ опят промолчит?Рожденный СССРИ опять, и снова...Путин есть, будет, и будет есть!Агрофена ИвановаТЕБЯ ЧТО-ЛИ ПОСТАВИТЬ???? УМА ХВАТИТ?саша дмитренкоошибка!! подонки взяли власть в октябре 17го!!!Рожденный СССРошибка!! подонки тебя зачали...МГМалик ГумеровДля этого и грохнули СССР ! Народ проглотил !!! ??? При СССР все национальное богатства служили на благо всего общества ! С 90-ми , вся страна на всех имеет 1 бюджет = 1 долю от национальных богатств , а победитель народа - крупная прозападная буржуазия имеет ежегодно 2,5-3 доли от национальных богатств страны! Кто виноват ? Паразит ограбивший и страну и народ ? Или народ позволивший себя ограбить , опустить до раба .... ? -------------- Спусти такому народу золотые горы ... , он и завтра все спустит , как в 90-е просрал страну и все свои права ! Его же можно оболванить и им манипулировать как угодно ! Пока головы не протрезвеют , .... не прояснятся ... все бесполезно ... ! Инфантилизм , пофигизм , незрелость !? = дает в итоге опекунов - чиновничество , и опекаемых = недееспособное население ! Опекаемые прав не имеют !!!саша дмитренкопомешанная! и здесь ты?Александр ЦыбулькинТы, как всегда, сам себе радуешься. Никто на тебя даже внимания не обращает.саша дмитренкоа ты,цыба???))))саша дмитренкода что те надо,кроме памперсов??Рожденный СССРУ кремлеботов гoвнo кипит. Правильно статейка написана.саша дмитренкозавонял рожденный в поганом совке))))))саша дмитренкозаверещал рожденный в поганом совке))))Рожденный СССРЗакрой хавало, выкидыш проамериканский.ИПИван ПетровПотомки будут изумляться, как Путин умудрился Россию поднять, сохранить, укрепить, территории вернуть, сделать обороноспособной, самообеспеченной, цифровой , газифицированной, умножить экспорт несырьевых, удержать науку от исчезновения, переселить миллионы в новое жильё, мамашкам деньги платить, не вакцинированных идиотов задорого лечить, вернуть соотечественников, проводить Олимпиады, дать перспективы детским мозгами, сделать волонтерство нужными массовым, занять на глобусе важнейшее место и т.д много. Нет на планете равного, Бог помог России на грани исчезновения !Андрей ПавловНу и бред! Особенно "дать перспективы детским мозгам". Ознакомьтесь со стратегиями "Образование-2030" и "Образование-2035".михаил дувановбольной однакоАгрофена ИвановаБОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ!!!!саша дмитренкоты неизлечим!!Рожденный СССРНе больной. Конченный псих...или кремлебот?Андрей ПавловСтатья несколько истеричная, но верная. Те подачки, которые власти великой страны выдают подведомственному народу, на фоне 90х конечно смотрятся. Но также смотрится более чем десятикратный рост числа долларовых миллиардеров со времен тех же 90х. Причем за редким исключением это не производственники, а торгаши и сырьевики. Расслоение дикое. Как и предрекал "великий" Чубайс, 30 млн не вписались в рынок, ну и фиг с ними. Правда, по данным Росстата сейчас за чертой бедности 20 млн, так что пока не дотягиваем. Но над этим работают: с 2019 по 2020 год их число выросло на 1, 3 млн (Росстат).Но не думаю, что можно назвать вписавшимися в рынок тех, кто слегка перевалил эту черту.саша дмитренкобыдло недовольно,,надо работать!!! а не славить партию))))))))))))Дмитрий Соловьеввот ты и работай, а не славь тех кого в других странах принято расстреливатьИван ВасильевВсе верно написано, согласен!Агрофена ИвановаАврора-ТЫ СУКА!Рожденный СССРСука, это ты, вонь подрейтузная. Сделай прививку и сдохни...И мир станет чище.Комментировать
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