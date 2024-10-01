Актриса Янина Студилина вышла в свет в откровенном мини-платье

Звезда "Ранеток" Янина Студилина появилась на публике в откровенном мини-платье с сердцами на груди. Актриса приехала на мероприятие с большим количеством гостей в честь дня рождения артистки Лизы Моряк и поделилась кадрами в соцсетях.
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